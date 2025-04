Feriadão: mais de 1 milhão de veículos devem passar pela Raposo e Castello; veja horários de pico

Vai pegar estrada? Então confira os melhores horários para viajar com mais tranquilidade

Rodovia Raposo Tavares. Foto: Ecovias Raposo Castello

As rodovias Raposo Tavares e Castello Branco devem receber cerca de 1,2 milhão de veículos durante os feriados prolongados de Páscoa e Tiradentes, entre às 0h de quinta-feira (17) e às 23h59 de segunda-feira (21).

Segundo a concessionária Ecovias Raposo Castello, a previsão é que a quinta seja o dia com maior movimento, registrando tráfego 3,25% acima do normal, ou quase 309 mil veículos.De acordo com a concessionária, o domingo de Páscoa, dia 20, em que muitas pessoas usam as rodovias para almoçar com familiares e amigos, também deve ser bastante movimentado, com tráfego previsto de mais de 238 mil veículos, perto de 6% a mais do que no domingo anterior.Os melhores horários para viajar durante o feriado, segundo a Ecovias Raposo Castello, são entre 0h e 7h da manhã ou após as 19h.Para garantir uma viagem mais tranquila, a concessionária recomenda evitar os períodos de pico, especialmente entre 9h e 13h.No retorno do feriado, no dia 21, a orientação é evitar os horários entre 14h e 19h, quando o fluxo de veículos tende a ser mais intenso.