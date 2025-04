Caucaia do Alto terá shows de Mayck e Lyan, Elvis Nunes e convidados

Apresentações acontecem após a chegada da Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus.

Mayck e Lyan - Foto Divulgação.





A Praça dos Romeiros no distrito de Caucaia do Alto em Cotia recebe shows musicais no domingo (27) a partir das 19h. As apresentações acontecem logo após a chegada da 82ª Romaria de Caucaia do Alto à Pirapora do Bom Jesus.





Elvis Nunes - Foto Divulgação.





O artista local Elvis Nunes será o primeiro a se apresentar com o sertanejo universitário, Nando e Kauan e Elaine Braga estão confirmados como convidados especiais.





O encerramento da festa se dará com o show de Mayck e Lyan que prometem trazer a tradição da música sertaneja caipira para Caucaia do Alto.





