Prefeitura se pronuncia sobre coleta de lixo em Cotia após empresa paralisar serviço

Problema se agravou no final do mandato de Rogério Franco; veja o pronunciamento da atual gestão

Imagem: Arquivos / Cotia e Cia

Muitos bairros de Cotia estão sem coleta de lixo há, pelo menos, duas semanas. O problema se agravou no final do mandato do então prefeito Rogério Franco.



Em nota enviada ao Cotia e Cia, a prefeitura afirmou que a empresa retomou o serviço nesta quinta-feira, "no primeiro dia útil da nova gestão". "A situação deve ser totalmente normalizada nos próximos dias", reiterou.

Segundo informações, a empresa responsável pelo serviço estaria com o pagamento atrasado por parte da prefeitura.Na noite desta quinta-feira (2), o prefeito Welington Formiga (PDT) e seu vice Paulinho Lenha (PDT) se pronunciaram a respeito do problema. Segundo eles, a Enob, empresa responsável pela coleta, estava em greve.disse Formiga, afirmando que a situação será normalizada- veja o vídeo abaixo: