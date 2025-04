Rua da região central de Cotia será recapeada e pode ser interditada durante as obras

A Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação da Prefeitura de Cotia informou que o serviço de recapeamento asfáltico começa a ser realizado no local.





Os trabalhos serão realizados por meio de convênio com repasses de emendas parlamentares para o município.



A Nicolau Espinosa Linares, com quase 400 metros de extensão, é uma importante via da região central que liga a rua Guido Fecchio à avenida Tore Albert Munck.





O pavimento da rua apresenta muitos problemas e, em alguns trechos do asfalto danificado não chega a cobrir bloquetes no pavimento.



Durante a execução da obra poderá haver alguns desvios do fluxo viário ou de pedestres – conforme a necessidade. Os motoristas têm como opção para desvio a avenida Antônio Mathias de Camargo, ou a própria Tore Albert Munck a partir do trecho inicial da Guido Fecchio.

