Dois projetos serão votados em sessão extraordinária nesta quinta-feira na Câmara de Cotia

Um dos projetos trata do plano de carreira do magistério municipal; sessão terá início às 10h

Câmara de Cotia. Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (24), às 10h, a Câmara Municipal de Cotia realiza uma sessão extraordinária para a votação de dois projetos.

Um deles - o Projeto de Lei Complementar nº 8/2025 -, de autoria do prefeito Welington Formiga (PDT), altera o Plano de Carreira do magistério municipal, concedendo reajuste real aos profissionais da educaçãoJá o Projeto de Lei nº 71/2025, também do Executivo, estende o prazo do Programa Temporário de Ação Coletiva de Incentivo ao TrabalhoOs dois projetos não tinham sido anexados no portal do Legislativo até a publicação desta matéria.A sessão será transmitida ao vivo pela internet, na TV Câmara. A população também pode acompanhar a sessão pessoalmente na Câmara Municipal, localizada na rua Batista Cepelos, número 91.