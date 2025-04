Cacau Show compra terreno de 550 mil m² em Itapevi para expandir “mega construções”

Local fica próximo à Mega Loja da Cacau Show e das obras do novo – e maior – CD da companhia

Foto: Reprodução

O empresário Alê Costa, fundador da Cacau Show, concretizou mais um investimento em Itapevi.

Ele comprou, por R$ 138 milhões, um extenso terreno de 550 mil metros quadrados estrategicamente localizado às margens da Rodovia Castelo Branco. As informações são da Isto é Dinheiro.De acordo com a publicação, o local fica próximo à Mega Loja da Cacau Show e das obras do novo – e maior – CD da companhia, que está em construção no quilômetro 36 da SP-280, em um investimento de R$ 320 milhões.O novo terreno, comprado por R$ 250 por metro quadrado, está classificado, segundo o site, como área industrial no zoneamento municipal. A propriedade também não exige áreas de preservação permanente nem reserva legal.No acordo firmado, a Cacau Show pagou R$ 70 milhões à vista. O restante será quitado em parcelas.