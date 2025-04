Mulher com transtornos mentais desaparece após fugir de clínica em Cotia

Rosângela, 48, fugiu da instituição na manhã do dia 13 de abril; ela usava uma blusa branca e uma saia com estampa de papagaio

Rosângela do Nascimento está desaparecida há 10 dias. Foto: Arquivo pessoal

Uma mulher, de 48 anos, está desaparecida há dez dias após ter fugido de uma clínica de reabilitação em Cotia.





Qualquer informação entrar em contato pelo telefone (19) 98228-2934 ou (19) 97102-6464.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), Rosângela do Nascimento estava internada em uma instituição localizada na Estrada da Barragem, e acabou fugindo por volta das 5h30.A internação da paciente ocorreu em razão de diagnóstico médico de transtornos psicóticos, uso de substâncias psicoativas e outros problemas psiquiátricos, conforme o BO.Rosângela tem 1,60 de altura, cabelo castanho escuro e usava, no dia que fugiu, uma blusa branca e uma saia com estampa de papagaio.