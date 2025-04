Defesa Civil emite alerta e instala gabinete de crise após previsão de temporais

Tempestades, rajadas de vento e queda de granizo estão previstas entre quinta-feira (24) e sexta-feira (25)

Foto: Governo de SP





A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de chuvas de intensidade moderada a forte, com risco de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo entre quinta-feira (24) e sexta-feira (25) em diversas regiões do estado.





As regiões com maior atenção no momento são a Região Metropolitana de São Paulo, o Vale do Ribeira, o Litoral Norte, Baixada Santista, a Serra da Mantiqueira e as regionais de Itapeva, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, onde há risco elevado para transtornos associados às chuvas.



Também há previsão de volumes significativos nas regionais de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca, Barretos, Araraquara e Bauru, exigindo atenção das autoridades locais e da população.



Gabinete de crise



Diante deste cenário, a Defesa Civil estadual ativou o gabinete de crise no Palácio dos Bandeirantes, que funcionará na quinta-feira (24), das 14h às 22h, e na sexta-feira (25), das 8h às 22h.



A ação tem como objetivo reforçar o monitoramento das condições climáticas, articular ações preventivas com os municípios e garantir uma resposta rápida às ocorrências registradas.



Participam do gabinete agências reguladoras de serviços, concessionárias de abastecimento de água e fornecimento de energia e Corpo de Bombeiros.



A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os avisos oficiais e, em caso de emergência, acione o telefone 199.



As instabilidades são provocadas por um sistema de baixa pressão no interior do continente, a presença de ventos fortes em altos níveis da atmosfera e a passagem de uma frente fria pelo oceano, nas proximidades do litoral paulista.