Shopping em Cotia vai sortear vales-viagens de R$ 15 mil em campanha do Dia das Mães

Promoção acontece entre os dias 28 de abril e 14 de maio; veja como participar

Imagem ilustrativa / Freepik

O Shopping Granja Vianna lançou uma campanha em comemoração ao Dia das Mães em que vai sortear dois vales-viagens cada um no valor de R$ 15 mil.

Além deste prêmio, terão ainda brindes da Anacapri e a oportunidade de contribuir com uma ação solidária.A promoção acontece entre os dias 28 de abril e 14 de maio.A cada R$ 500 em compras, os participantes ganham um número para concorrer ao sorteio dos dois vales-viagens com destino à escolha do vencedor, através da CVC.Além disso, os clientes recebem um nécessaire da Anacapri, enquanto quem realizar uma doação de um item de higiene pessoal ou um quilo de alimentos não perecíveis, que serão destinadas ao Instituto AME recebe números da sorte em dobro.Os cupons fiscais devem ser cadastrados no lounge de trocas, localizado no Piso L2, ao lado da loja Pavão.O atendimento segue o horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.