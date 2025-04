Parque na Granja Viana recebe a 4ª edição da Caminhada Inclusiva neste final de semana

Realizada pelo Instituto AME, atividade chama a atenção para a necessidade de acessibilidade, pertencimento e bem-estar de crianças e jovens atípicos

Foto: Divulgação

A Caminhada Inclusiva de Cotia se consolida como um importante evento no município e chega à 4ª edição no dia 26 de abril de 2025, no Parque Teresa Maia. Realizado pelo Instituto AME, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Cotia.

A partir das 9h as pessoas se concentram no parque para uma caminhada chamando a atenção para a necessidade de acessibilidade, pertencimento e bem-estar de crianças e jovens atípicos, bem como de seus responsáveis.De acordo com os organizadores, as inscrições já estão encerradas, mas quem não se inscreveu pode participar e fortalecer a causa se juntando à caminhada.Diversas atividades acontecerão no parque ao longo da manhã. O Parque Teresa Maia fica na rua Felipe Paltronieri (antiga rua Santarém), região da Granja Viana.