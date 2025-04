Cotia e cidades da região entram em estado de alerta para temporais

Previsão aponta mudança do tempo entre a noite desta quinta (24) e a madrugada de sexta (25), podendo acarretar alagamentos e enchentes

Foto: Climatempo

Depois da passagem da frente fria durante o feriadão, a semana começou com temperaturas mais baixas e predomínio de tempo firme na maior parte do estado de São Paulo.

No entanto, segundo meteorologistas, novas áreas de instabilidades que devem ganhar força sobre o Brasil, vão ajudar na formação de nuvens de chuva sobre o estado paulista e a população deve ficar atenta no final desta semana para o retorno dos temporais., informou o portal Climatempo.As mudanças no tempo, segundo o site, já começam nesta quinta-feira (24), com grandes áreas de instabilidade que voltam a avançar sobre o estado de São Paulo, trazendo nuvens carregadas para todas as regiões paulistas.De acordo com o Climatempo, as fortes pancadas devem começar primeiro no oeste do estado, região de Presidente Prudente e Araçatuba, ainda pela manhã, e vão se espalhando sobre as outras regiões no decorrer da tarde e da noite.Para a região da Grande São Paulo, onde está Cotia, a expectativa é que a chuva comece a tarde e se estenda entre a noite de quinta e principalmente ao longo da madrugada de sexta-feira, podendo acarretar alagamentos e enchentes., explica o Climatempo.Ainda de acordo com o portal, a chuva do final desta semana pode causar transtorno em vários locais do estado de São Paulo, inclusive na capital e na Grande São Paulo.