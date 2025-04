Criminoso atira em motociclista e depois rende motorista de van escolar em Cotia; VÍDEO

Crime ocorreu em plena luz do dia e foi flagrado por câmeras de segurança; criminoso roubou o par de tênis do motorista e depois pediu perdão

Imagem: Balanço Geral / Record TV

Um bandido armado atirou contra um motociclista durante tentativa de assalto nessa quarta-feira (9) em Cotia. A vítima conseguiu escapar. Depois, ele rendeu um motorista de uma van escolar que passava pela mesma via.





O caso ocorreu na Rua Ladislau Retti, região do Rio Cotia. A reportagem é do Balanço Geral, da Record TV.De acordo com a reportagem, o criminoso entrou na van escolar e obrigou o motorista, de 67 anos, a dirigir por cerca de 40 minutos até uma região de mata. Segundo relato do motorista, o criminoso queria fugir do local.Ao Balanço Geral, a vítima contou que iria começar a fazer o transporte dos alunos que estudam no período da tarde. No momento, não havia crianças dentro da van.Ainda segundo a reportagem, o bandido observou o celular e a carteira do motorista, mas não levou os objetos. Como ele estava descalço, roubou o par de tênis do motorista e disse:. O ladrão, até o momento, não foi identificado.