Rua em Cotia ficará interditada para obras por cerca de duas semanas

Interdição ocorre para que seja feita a recomposição do talude que cedeu e recuperação do pavimento; veja caminho alternativo

Foto: Secom / Cotia

A rua Paranapanema, localizada no bairro do Portão, em Cotia, foi interditada nesta segunda-feira (5) para obras. A interdição, que deve durar duas semanas, se fez necessária, segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, para que seja feita a recomposição do talude que cedeu e recuperação do pavimento.

Com isso, está permitido apenas a passagem de pedestres e o trânsito local, ou seja, de moradores e comerciantes.De acordo com a secretaria, será feita a recuperação de aproximadamente 80 metros de extensão da via. Ainda segundo a atual gestão da pasta, o problema na Paranapanema já se arrastava há bastante tempo e era uma queixa antiga dos moradores, por conta do risco de o pavimento ceder.Durante o período de obras, os motoristas deverão utilizar a avenida Vasco Massafeli como alternativa à rua Paranapanema e, se possível, evitar a região.