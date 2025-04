Carlos Alberto de Nóbrega receberá título de cidadão cotiano na semana que vem

Homenagem, de autoria do vereador Alexandre Frota, será realizada na Câmara de Cotia durante a sessão ordinária

Homenagem é de autoria do vereador Alexandre Frota. Foto: Reprodução / SBT

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, do programa ‘A Praça é Nossa’, receberá o título de cidadão cotiano na próxima terça-feira (15) na Câmara Municipal de Cotia.

A homenagem, concedida pelo vereador Alexandre Frota (PDT), acontecerá durante a sessão ordinária.Em sua justificativa, Frota disse que o homenageado presta serviços relevantes à cultura nacional e à sociedade brasileira.Vale lembrar que Frota participou por muitos anos de A Praça é Nossa, fazendo o personagem Robin, ao lado de Tuca Graça, que fazia o Batman. Depois, a mesma dupla fez novos personagens, sendo Frota o ‘Juninho’ e Tuca o ‘Jorjão’.Em 2019, quando era deputado federal, Frota homenageou Carlos Alberto na Câmara dos Deputados. A homenagem foi feita ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem Frota apoiava.Carlos Alberto de Nóbrega é apresentador, humorista e roteirista, conhecido por sua longa trajetória à frente do programa A Praça é Nossa, no SBT, ao longo de mais de 30 anos. Filho do também humorista Manuel de Nóbrega (1913-1976), ele iniciou sua carreira artística nos anos 50, já conquistando espaço na televisão.Com passagens por diversas emissoras e participações em programas de humor marcantes, como Praça da Alegria e Família Trapo, Carlos Alberto também foi fundamental na criação de Os Trapalhões na década de 70, quando passou pela Globo.Casado por 34 anos com Marilda de Nóbrega, o casal teve quatro filhos. Em uma segunda união, com Andréa de Nóbrega, vieram os gêmeos Maria Fernanda e João Vitor. Atualmente, está em sua terceira união com a médica Renata Domingues.