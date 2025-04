Após decisão do STF, Cotia analisa “com cautela” mudança de nome da GCM; entenda

Em nota enviada ao Cotia e Cia, prefeitura explicou que aguarda novos desdobramentos que podem oferecer respaldo jurídico para a alteração do nome

Foto: Vagner Santos

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Segurança Pública, informou ao Cotia e Cia, nesta terça-feira (15), que acompanha atentamente os debates em curso no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o reconhecimento e fortalecimento das Guardas Civis Municipais como forças de segurança pública.

Recentes decisões e propostas legislativas vêm sinalizando uma tendência nacional à valorização das guardas municipais e à possibilidade de sua denominação como "Polícia Municipal".Em Cotia, conforme relembrou a prefeitura, o tema já foi abordado tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo., compreendendo que a mudança de nomenclatura pode representar oAlém disso,Entretanto, segundo a prefeitura, diante da divulgação de notícias envolvendo municípios que alteraram a nomenclatura para "Polícia Municipal" e que, posteriormente, tiveram que retornar à denominação original de "Guarda Civil", o assunto passou a ser tratado, considerando, explicou.A nota da prefeitura de Cotia se refere a uma decisão da Justiça de São Paulo que impediu a Prefeitura da Capital de mudar o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal. O ministro Flávio Dino, do STF, manteve a decisão neste domingo (13).O ministro rejeitou um recurso protocolado pela Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais (Fenaguardas) para derrubar a liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que suspendeu a lei municipal que alterou a nomenclatura.Dino argumentou que o arcabouço jurídico brasileiro utiliza a palavra guarda municipal. Dessa forma, a manutenção do nome é necessária para evitar que estados ou municípios possam modificar livremente a nomenclatura de instituições.Para o ministro, a terminologia definida pela Constituição, não ée serve para garantir estabilidade ao ordenamento jurídico.A polêmica sobre a alteração do nome das guardas municipais começou após a decisão do STF que confirmou o poder das corporações para fazer policiamento ostensivo nas vias públicas.De acordo com entendimento da maioria dos ministros, a guarda municipal pode atuar em ações de segurança pública, além da função de vigilância patrimonial, mas deve respeitar as atribuições das polícias Civil e Militar.Apesar do reconhecimento, a decisão da Corte não deu aval para a mudança do nome das guardas.Ainda em nota, a prefeitura de Cotia disse que, na prática, a Guarda Civil de Cotia já atua de forma, detalhou.Para a administração municipal, com as recentes decisões da Justiça reconhecendo esse papel mais ativo das Guardas Municipais em todo o país, a mudança de nome para "Polícia Municipal" se torna, já que, na prática, a GCM de Cotia, concluiu.