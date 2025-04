Motociclista entra na contramão para fugir de assalto e sofre acidente no Rodoanel

Caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (14) em Carapicuíba; duas pessoas ficaram feridas

Imagem: Artesp / Reprodução

Um motociclista que havia acabado de escapar de uma tentativa de assalto se envolveu em um acidente no Rodoanel Mário Covas na noite desta segunda-feira (14).

A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 no km 19,7, em Carapicuíba.Segundo informações da concessionária que administra o trecho, o motociclista entrou pela pista da contramão ao fugir do roubo e colidiu de frente com outra moto que trafegava no sentido correto da via.O condutor da moto que foi atingida e o garupa da outra motocicleta ficaram feridos e precisaram ser removidos até um hospital da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.