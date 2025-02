EXCLUSIVO: Guarda Civil Municipal de Cotia pode ter nome alterado; entenda

Mudança pode ocorrer após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia pode ter seu nome alterado. Isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na última quinta-feira (20), que as guardas municipais podem atuar em policiamento ostensivo, como faz a Polícia Militar.

Na Capital Paulista, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes já propôs a mudança. Ao invés de Guarda Civil Metropolitana, agora será Polícia Metropolitana.Ao que tudo indica, sim. Ao Cotia e Cia, a prefeitura informou, nesta segunda-feira (24), que o prefeito Welington Formiga encaminhará à Câmara Municipal um projeto de lei solicitando aprovação para mudança da nomenclatura de Guarda Civil Municipal de Cotia para Polícia Municipal de Cotia.A Secretaria de Segurança Pública de Cotia esclareceu, no entanto, que a Guarda Civil Municipal já atua no policiamento ostensivo e preventivo., disse.Até então, o papel das guardas municipais dizia respeito à segurança patrimonial de equipamentos públicos e a preservação dos direitos dos cidadãos.Com a decisão do STF, a Guarda Civil pode realizar prisões em flagrante, fazer o policiamento ostensivo e comunitário (com buscas pessoais e revistas), mas não tem poder de investigação.