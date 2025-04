Família pede ajuda para encontrar jovem com esquizofrenia que desapareceu em Caucaia do Alto

Matheus de Jesus Silva, de 16 anos, saiu de casa após discutir com a sua mãe, segundo a irmã

Matheus não é visto desde o final da tarde deste domingo (13). Foto: Arquivo pessoal

Uma família procura por um jovem de 16 anos desaparecido no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia.

Matheus de Jesus Silva Alves tem esquizofrenia e sumiu no final da tarde deste domingo (13), após discutir com sua mãe, segundo relatou Fabíola de Jesus, irmã do garoto. Ele vestia uma calça jeans clara, camiseta roxa e um tênis branco e roxo.De acordo com ela, Matheus está respondendo algumas mensagens no WhatsApp, mas não informa onde se encontra. Fabíola disse que sua mãe irá registrar o boletim de ocorrência ainda hoje (14).O jovem estava afastado da escola e chegou a passar alguns dias na casa de um colega.Ao retornar para a sua casa, na tarde de ontem, ele acabou tendo uma discussão com a sua mãe. Fabíola conta que ele saiu de casa, avisando que “iria dar uma volta”. Desde então, não foi mais visto.Qualquer informação, entrar em contato com o telefone (11) 94280-4977 ou (11) 94044-7715.