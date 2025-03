VÍDEO: O último adeus ao cantor Luan, o MC Corre Kid

Cerimônia de despedida reuniu familiares e amigos do cantor, que foi encontrado morto dentro de uma lagoa, em Cotia, após tentar salvar sua cachorra

Foto: Daniel Harzer / Cotia e Cia



Reportagem: Daniel Harzer





A cerimônia de despedida recebeu amigos, colegas de profissão e familiares do jovem.





O cantor, que tinha 25 anos, foi encontrado morto dentro do lago que fica no Viveiro Municipal Curupira por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, na quinta-feira (6). Luan teria pulado no lago para tentar salvar sua cachorra, que conseguiu sobreviver.





A despedida foi marcada por profunda consternação. Familiares e dezenas de amigos reuniram-se para homenagear o cantor. Foi realizada uma cerimônia religiosa e várias homenagens ao MC.





Amigos e familiares se reuniram para a última despedida ao cantor. Foto: Daniel Harzer

Os pais de Luan, Nivaldo Batista e Guacira Lúcia de Oliveira Batista, tomados por forte emoções, choravam copiosamente. Em vários momentos, precisaram ser apoiados por parentes e amigos.



Os irmãos, profundamente abalados, homenagearam Luan, segurando rosas brancas, cantaram a música gospel que ele mais gostava – melodia que o MC ensinou a todos seus companheiros de trabalho. Um coral se formou e a emoção tomou conta do lugar.





Luan tinha 25 anos. Foto: Arquivo Pessoal

Os irmãos, desconsolados e pesarosos, conduziram o esquife até o túmulo onde Luan seria sepultado. Mais uma vez, familiares e amigos fizeram as últimas homenagens depositando flores. O cantor foi sepultado sob forte comoção. No final, houve uma grande salva de palmas.













