Rato é flagrado em prateleira de atacadista em Cotia

Comerciante foi até o local comprar chocolates para preparar seus doces, mas foi surpreendida pelo roedor

A confeiteira Karina Chagas foi até um mercado atacadista em Cotia para comprar barras de chocolate para preparar seus doces. Mas, ao se aproximar de uma das prateleiras, foi surpreendida por um rato.O caso aconteceu na noite de quinta-feira (6) no, localizado na rua Prof. José Barreto, no Jardim Dinorah., narra Marco Aurélio, irmão de Karina. Foi ele quem fez o flagrante do roedor.procurou opara se pronunciar sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.O espaço continua aberto.