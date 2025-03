Família procura por jovem de Cotia que desapareceu após sair para passear com cachorro

Luan é morador do Portal da Primavera em Cotia e teria saído passear com o cachorro próximo ao Pesqueiro Maravilha no Parque Dom Henrique. A partir de então ele não foi mais localizado.





De acordo com a família Luan usava camiseta e bermuda pretas e chinelo Nike.





Qualquer informação sobre o jovem entre em contato com a polícia (190) ou com a família (11) 9-6891-4483.