VÍDEO: Macaco bugio é flagrado em parque de Cotia e chama a atenção de moradores

Mas o fato de ele estar sozinho chama bastante a atenção, porque eles são animais sociais. Eles sempre estão em grupos de 5 a 10 macacos e, por isso, é bem estranho ele estar sozinho. Ou ele estava procurando uma árvore nova para o grupo ou alguma coisa aconteceu com o grupo dele

Em 2021, um bugio foi visto dentro do condomínio Jd. Europa, na região central de Cotia. Os moradores se assustaram com o animal andando de um lado para o outro dentro do residencial até desaparecer pela mataO macaco também foi visto próximo ao McDonald's do centro de Cotia. Muitas pessoas tiraram foto da cena inusitada.Na ocasião,conversou com a bióloga Aline Gabriella Trotta Provasi. Ela explicou que não é normal um macaco desta espécie aparecer em uma área habitada por seres humanos, ainda mais estando sozinho, já que os bugios andam em bandos.Ela também detalhou que, ao se comunicarem, esses animais dependem do som que emitem e, para isso, não se habituam em locais com muitos barulhos.Segundo a bióloga, o aparecimento deste macaco na região pode estar ligado a possibilidade do desmatamento desenfreado por causa das construções de moradias., explicou.