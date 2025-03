Greve na CPTM: veja quais linhas devem ser afetadas em SP

Cerca de 830 mil passageiros devem ser afetados por dia nas linhas que atendem, juntas, 30 estações

Foto: ViaTrolebus

decretaram greve a partir desta quarta-feira (26), em São Paulo. Os funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)

A assembleia que decidiu a medida foi realizada pelo Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil na última quinta-feira (20).Caso a greve ocorra, a previsão é interromper o atendimento nas linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.Estas linhas atendem a zona leste de São Paulo e regiões do Alto Tietê, como Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano, Mogi das Cruzes, Poá e Ferraz de Vasconcelos.Cerca de 830 mil passageiros devem ser afetados por dia nas linhas que atendem, juntas, 30 estações.A paralisação é um protesto da categoria contra o leilão da concessão do Lote Alto Tietê, que acontecerá nesta sexta-feira (28), na sede da B3, localizada no centro da capital paulista. O sindicato alega que a privatização pode precarizar os serviços oferecidos à população.