Macaco bugio é visto novamente em Cotia; VEJA VÍDEO

Um macaco da espécie bugio foi visto novamente em Cotia neste final de semana. Uma pessoa conseguiu flagrá-lo se alimentando em cima de uma árvore dentro do Parque Ecológico Chico Anysio, que está fechado desde 2018.

Cotia e Cia conversou com alguns moradores que relataram preocupação, pois, segundo eles, as pessoas estão alimentando o macaco.

Procurada pela reportagem, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, por meio da Guarda Civil Ambiental, informou que vem monitorando este bugio há alguns anos.

A guarda disse também que ele se encontra em seu habitat natural e não apresenta nenhum tipo de ferimento. “Ele está habituado com a presença humana, por isso acaba interagindo na espera de receber algum tipo de alimento”, informou. “A orientação é para que os moradores não se aproximem muito e não tentem tocá-lo ou capturá-lo”, completou.

Por ele apresentar perfeitas condições de saúde, a GCM Ambiental disse que “não se justifica a captura”.

MACACO FLAGRADO DENTRO DE CONDOMÍNIO

Em 2021, um bugio foi visto dentro do condomínio Jd. Europa, na região central de Cotia. Os moradores se assustaram com o animal andando de um lado para o outro dentro do residencial até desaparecer pela mata