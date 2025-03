VegeRun: Cotia recebe caminhada solidária em abril; evento terá palestras e comidas veganas

Evento é organizado pelo Templo Zu Lai; veja como realizar a inscrição para participar

Evento é organizado pelo Templo Zu Lai. Foto: Vagner Santos

Cotia receberá, em abril, o VegeRun 2025 - Caminhada Solidária em Prol de um Mundo Melhor. O evento acontecerá no dia 12 e vai passar por algumas vias do Parque Rincão, como a Estrada Fernando Nobre [veja abaixo].



8h: Recepção e entrega do número de identificação e boné

9h: Abertura e aquecimento

10h: Caminhada

12h: Entrega de certificados e foto

13h: Almoço

14h: Palestra ‘Desmistificando o Vegetarianismo’

15h: Palestra

15h30: Encerramento

*Os valores de participação devem ser consultados com os organizadores no link de inscrição

O evento é organizado pelo Templo Zu Lai, com o apoio institucional da Prefeitura de Cotia.O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) reforçará os trabalhos no local durante o evento para auxiliar os motoristas e organizar o fluxo dos participantes da VegeRun.A programação começará às 8h e os inscritos receberão o número que deverá ser afixado no peito.Todos os participantes da caminhada de 3 km deverão estar de camiseta branca e vão receber um boné com a marca do evento por parte dos organizadores.A programação conta ainda com alongamento, barracas de comidas vegetarianas, veganas e palestras.Estrada Fernando Nobre (trajeto de 500 metros)Estrada do Caiapiá (250 metros)Estrada Danúbio (450 metros)Rua Ipanema (110 metros)Estrada Venerável Mestre Hsing Yün (600 metros)Entrada pelo portão dos fundos do Templo (1500 metros)VegeRun 2025 – organização Templo Zu Lai