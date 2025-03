Cotia lança cursos gratuitos de panificação, salgaderia e confeitaria; veja como se inscrever

As aulas acontecerão em uma cozinha industrial especialmente montada para realização do projeto

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias, lançou nesta quinta-feira (6) o Projeto Pão na Mesa.

A iniciativa visa capacitar 150 pessoas a cada dois meses por meio de cursos de panificação, salgaderia e confeitaria, sendo 50 pessoas em cada curso.As aulas acontecerão em uma cozinha industrial especialmente montada para realização do projeto., destacou o prefeito Welington Formiga, durante o lançamento do projeto.A cozinha industrial está equipada com estufa para pães, cilindro industrial para massas, bomba hidráulica, bebedouro, ventilador, cortador de frios, batedeira, freezer, geladeira, forno, amassadeira, fogão, cafeteira, liquidificador, micro-ondas, grill e modeladora de pães.O projeto é destinado exclusivamente a moradores de Cotia, que tenham Número de Inscrição Social (NIS) e idade a partir de 17 anos.As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Social e Periferias, que fica na Av. Benedito Isaac Pires, 35 – 4º andar.Os cursos acontecerão no Fundo Social (rua Vereador José de Souza, 74, Vila Monte Serrat). As vagas são limitadas e haverá turmas de manhã e à tarde.