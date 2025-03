Empresário que matou bandido durante assalto em VGP agiu em legítima defesa, diz polícia

Crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (20), na Estrada Municipal do Carmo; um criminoso conseguiu fugir com dinheiro e objetos pessoais roubados

Um empresário, de 61 anos, que matou um bandido durante assalto em Vargem Grande Paulista, na noite dessa quinta-feira (20), agiu em legítima defesa, segundo a Polícia Civil. O crime aconteceu na Estrada Municipal do Carmo. Um criminoso continua foragido.

, descreveu a polícia na ocorrência.O assalto aconteceu na residência da família, que é proprietária de uma madeireira, que fica no mesmo terreno que a casa. No momento do crime, o empresário estava com sua esposa, de 44 anos, e seus dois filhos – de 19 e 21 anos.Segundo a polícia, em determinado momento do assalto, houve uma luta corporal entre a vítima e os dois bandidos. O empresário conseguiu tirar a arma das mãos do criminoso e efetuou três disparos. Os tiros atingiram um dos bandidos, que morreu no local.O segundo criminoso conseguiu fugir com uma quantia em dinheiro e outros itens pessoais roubados da residência., os criminosos tinham informações privilegiadas, pois exigiram o dinheiro que estava no guarda-roupas do casal.A moto utilizada pelos bandidos foi localizada a poucos metros da residência e foi periciada por uma equipe da polícia científica. A arma usada na ação, um revólver calibre 32 com três munições intactas e três deflagradas, foi apreendida e deverá ser periciada.O crime foi registrado na Delegacia de Cotia, que investiga o caso.