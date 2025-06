GCM à paisana persegue e prende criminoso que havia roubado celular de professora em Cotia

Agente estava em seu carro particular a caminho do trabalho quando presenciou o roubo; caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (23)

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Google Street Views

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia estava a caminho do trabalho, em seu carro particular, quando presenciou um indivíduo assaltando uma mulher na região do Parque Bahia. O criminoso estava em uma moto e com uma das mãos por debaixo da blusa, fazendo menção de estar armado. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (23).

O agente flagrou o indivíduo roubando o celular da vítima e o perseguiu durante alguns metros, até alcançá-lo em uma rua sem saída. Vendo que não tinha mais possibilidade de fugir, o bandido acabou se rendendo e entregou o celular que havia acabado de roubar.O agente à paisana então solicitou apoio de uma viatura da GCM e o bandido foi preso em flagrante.Enquanto a equipe apresentava a ocorrência na delegacia, a vítima ligou em seu próprio aparelho e foi informada do desfecho do caso. Ela então compareceu no local e prestou depoimento.A vítima contou que trabalha como professora em uma escola da rede municipal de Cotia e que estava indo ao trabalho, momento em que foi abordada pelo criminoso. Ela contou que foi ameaçada, mesmo dizendo que não tinha nada, apenas seu celular. O criminoso então roubou seu aparelho e fugiu em alta velocidade.Na delegacia, a vítima reconheceu o criminoso e teve seu aparelho de volta. A motocicleta utilizada no roubo foi apreendida. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.