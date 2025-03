São Roque recebe shows gratuitos de CPM 22, LS Jack e Ira!; veja a programação

1ª edição do São Roque Music Fest iniciou nessa quinta (20) e segue até domingo (23)

Hoje o festival recebe o show da banda CPM 22. Foto: Divulgação

A primeira edição do São Roque Music Fest começou nessa quinta-feira (20) com show da banda Camisa de Vênus. Nesta sexta-feira (21), é a vez do grupo CPM 22.



20h30 – CPM 22: O punk rock melódico do CPM 22 embala trilhas sonoras e corações desde os anos 2000. Com sucessos como Um Minuto Para o Fim do Mundo e Não Sei Viver Sem Ter Você, a banda promete um show cheio de energia e nostalgia.



22/03: Abertura dos portões as 13h



15h30 - Custom Riff

17h - Grunge Machine

18h40 - Blaze Rock

20h30 – IRA!: Com sua mistura única de punk e rock nacional, o IRA! atravessa décadas com canções atemporais como Envelheço na Cidade e Flores em Você. Uma apresentação que promete emocionar e levantar o público.



23/03: Abertura dos portões as 13h



14h - Projeto Cambará

15h30 - Volume Acústico

17h20 - Rock in The Box

20h30 – LS Jack: Sucesso dos anos 2000, o LS Jack ficou marcado por baladas românticas e melodias envolventes. Com hits como Carla e Sem Radar, o grupo traz um show repleto de emoção e boas lembranças.

O evento, que é gratuito, segue até este domingo (23) no Recanto da Cascata, espaço que se consagrou como um dos mais prestigiados da região.As atrações principais começam sempre às 20h30. Além dos shows, o festival ainda conta com praça de alimentação, oferecendo diversas opções de gastronomia, e estacionamento gratuito.Hoje, a abertura dos portões acontece às 17h; no sábado às 13h; e no domingo o Recanto estará aberto a partir das 9h, com ações da Feira Permanente.