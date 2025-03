Guarda Civil de Cotia realiza operação e apreende 16 motos

Na noite desta sexta-feira (21) e madrugada de sábado (22), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia, em operação conjunta com Polícia Civil, realizou uma operação para coibir roubos e furtos de motocicletas e combater irregularidades.

Segundo a prefeitura de Cotia a ação contou com a participação de 52 agentes da GCM, distribuídos em 22 viaturas, além de 7 guinchos e equipes da Polícia Civil. As abordagens ocorreram em diversos bairros da cidade, como Parque Miguel Mirizola, Jardim Ísis, Rosimeire e Turiguara.Durante a operação, foram apreendidas 16 motocicletas – algumas sem placas ou com adulteração, outras com queixa de roubo e algumas sem documentação regular. Além disso, seis veículos foram removidos ao pátio por irregularidades documentais ou motoristas sem habilitação.A ação resultou na detenção de três indivíduos: dois por porte de entorpecentes e um por embriaguez ao volante. Todos foram encaminhados à cadeia pública de Cotia e estão à disposição da Justiça.O secretário de Segurança Pública, Fabrício Dourado, destacou a importância da operação: “.”