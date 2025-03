Vítima reage e mata bandido durante assalto em Vargem Grande Paulista

Criminosos fizeram uma família refém, mas o pai conseguiu pegar a arma de um dos bandidos e o matou no local; caso é investigado pela Polícia Civil

Uma família foi feita refém por dois criminosos armados em Vargem Grande Paulista na madrugada desta sexta-feira (21).





Segundo a reportagem, foi neste momento que o pai conseguiu tomar a arma de um dos bandidos e atirou em um deles, que morreu no local. O comparsa conseguiu fugir levando o dinheiro da família. O valor roubado não foi divulgado.



A moto utilizada pelos bandidos foi localizada a poucos metros da residência e foi periciada por uma equipe da polícia científica. A arma usada na ação, um revólver calibre 32 com três munições intactas e três deflagradas, foi apreendida e deverá ser periciada.

As vítimas eram um casal – um homem de 60 e uma mulher de 41 anos – e seus dois filhos – de 19 e 21 anos. Todos dormiam no momento do crime e foram surpreendidos pelos bandidos.De acordo com reportagem do SBT News, os criminosos tinham informações privilegiadas, pois exigiram o dinheiro que estava no guarda-roupas do casal.Durante a ação criminosa, os bandidos foram agressivos com o casal e os filhos acabaram entrando em luta corporal com os criminosos.