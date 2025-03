Concessionária inicia operação do lote Nova Raposo no dia 30 de março

Nova Raposo. Foto: Governo de SP

Com investimento previsto de R$ 7,9 bilhões, a concessão visa modernizar a infraestrutura rodoviária e a segurança viária do Estado. A concessionária Ecovias Raposo-Castello inicia sua operação no lote Nova Raposo a partir do dia 30 de março., a concessão visa modernizar a infraestrutura rodoviária e a segurança viária do Estado.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) será responsável pela fiscalização do contrato de concessão.A concessionária será responsável por uma série de melhorias na malha viária, incluindo duplicações, faixas de ultrapassagem, acostamentos, ciclovias, passarelas e obras de segurança e drenagem.Com o início das operações, estarão disponíveis postos provisórios de Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), oferecendo assistência emergencial, sanitários, fraldários, salas de descanso, Wi-Fi, água potável e estacionamento.Os postos estarão distribuídos ao longo das rodovias para garantir suporte aos motoristas. Os SAUs poderão ser encontrados na Raposo Tavares (SP-270), no km 19 (sentido Leste) e no km 28 (sentido Oeste); e na rodovia Castello Branco (SP-280) nos km 24 (sentido Leste), 30 (sentido Oeste) e 39 (sentido Leste).No trecho administrado, segundo a concessionária, haverá 3 ambulâncias de suporte básico e 3 UTIs móveis, 6 guinchos leves, 3 guinchos pesados, 3 viaturas de inspeção de tráfego, 4 motos inspeções, 1 veículo e 1 carretinha para remoção de animais, além de 1 caminhão pipa para irrigação.