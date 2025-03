Itapevi divulga programação da Virada Esportiva e Cultural; evento ocorre em 3 locais da cidade

A Prefeitura de Itapevi realiza, nos dias 22 (sábado) e 23 (domingo) de março, a Virada Esportiva e Cultural 2025, evento que une cultura urbana, arte e atividades esportivas para todas as idades.

Teatro Municipal – Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro

Parque da Cohab – Avenida Pedro Paulino



Confira a programação cultural:

Sábado (22) – Parque da Cidade





Palco Parque da Cidade (Principal) (no estacionamento)

13h às 18h – Bandas de MPB e Rock



- Overdrive Grunge



- Manifeste



- Chris e os Rockers



- DJ Andres18h – Aulão de CrossFit

22h – DJ’s de Música Eletrônica



Palco Arena Parque

18h às 22h – Batalha da Stand na Virada CulturalMurilo x Mc Lyodãn (Jd. Rainha)

Marco Antonio x Mc Jazz (Jd. Julieta)



Estádio

19h – Cinema no Parque – Filme: Luca – Mergulhe nessa viagem

23h às 02h – Futebol no estádio



Estacionamento



21h30 – Encontro de Carros Rebaixados



Domingo (23) – Parque da Cidade



Palco Arena Parque

9h – Ritmos

10h – Raiz Sertaneja

11h – Ginástica Rítmica

12h – Banda Marcial

13h – Ballet e Hip Hop

15h – Tributo a Urias



Palco Principal (estacionamento)

9h – Aulão de Crossfit



Samba no Parque

12h30 - Samba de Roda

13h - Gaivotas MPB

14h - Marcos Dani

15h - Michel

16h - Pagode do Bastos

17h - D’Kassia e Pagode do Cromado19h - Senhores do Samba



Programação esportiva:



Sábado (22) – Parque da Cidade



Quadras

18h às 21h – Basquete 3x3, Futebol Society Masculino, Futsal Feminino, Vôlei de Quadra Feminino, Futevôlei

21h às 23h – Treinão de Corrida, Futebol Society Feminino, Futsal Masculino, Vôlei de Quadra Masculino, Vôlei de Areia Masculino

23h às 02h – Futebol, Basquete, Vôlei de areia



Gramado

18h - Pilates

20h às 21h – Alongamento



Tenda Lutas

18h – Boxe

19h - Muay Thai



Domingo (23) – Parque da Cidade8h – Bicicletaço Delas

8h às 18h – Futebol (estádio)

9h – Caminhada do Idoso



Quadras e Pista de Skate

8h às 10h – Vôlei de areia, Vôlei de quadra, Futebol Society Feminino, Alongamento

9h – Beach Tennis, Basquete 3x3

9h às 17h - Flatland – Manobras de Bike – Etapa do Campeonato Brasileiro

10h às 12h – Vôlei de areia feminino, vôlei de quadra masculino, futebol Society masculino,

13h às 15h – Futvôlei, futsal masculino,

16h às 19h – Futsal Feminino e Treinão de Corrida

16h às 21h – Best trick (melhor manobra) – na Pista de Skate

19h às 21h – Basquete, futebol

19h às 21h – Basquete 3x3 – Rei da Quadra



Tenda Lutas

8h às 10h – Muay Thai

10h às 12h - Taekwondo

14h às 16h – Judô

16h às 18h – Capoeira



Tenda Jogos de Tabuleiros 8h às 16h – Truco, dama e xadrez



Domingo (23) – Parque da Cohab

15h – Contação de Histórias Infantis – Parque da Cohab

16h – Exibição do filme Animaguel – Parque da Cohab

18h – Apresentação Circense – Arena do Parque da Cohab

19h – Cine Risos da Periferia – Parque da Cohab

19h – Cine Barraco - Ambuitá



Sábado (22) – Teatro Municipal



1ª Mostra de Cinema de Itapevi





15h – Espetáculo teatral infantil Um Sonho (alunos da APAE)

17h45 – Lacunas – Curta-metragem

18h – Mãos que Ajudam – Curta-metragem

18h05 – Risos da Periferia – Animação

18h10 – Bochófilos – Documentário

18h25 – Pedra Chata e Lisa – Documentário

19h – Eu Não Nasci no Circo, mas o Circo Nasceu em Mim – Curta-metragem

19h20 – Aos Olhos de Mércia – Documentário

19h30 – CIPE FC – Média-metragem

20h40 – Rock e Viola – Média-metragem



Exposições no Teatro Municipal (22 e 23 de março)



Mulheres Fantásticas – Exposição de artes com temas relacionados à grandes mulheres brasileiras

Desconexão – Exposição que traz temas relacionados aos males da tecnologia nos dias atuais

A Magia da Ilustração – Uma exposição que traz obras que contam a história da ilustração

– Avenida Professor Dimarães Antonio Sandei, s/n – Cidade Saúde