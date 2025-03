Smart Cotia: como novo sistema de segurança pública beneficiará comércios e condomínios

Nova ferramenta de segurança pública chega com a proposta de garantir mais assertividade no combate e prevenção da criminalidade; confira

Foto: Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia informou, nesta quarta-feira (19), que está em fase final a implantação do sistema ‘Smart Cotia’. A nova ferramenta de segurança pública chega com a proposta de garantir mais assertividade no combate e prevenção da criminalidade e na “rápida resposta às ocorrências no município”.

De acordo com a gestão municipal, os atuais totens de videomonitoramento, instalados em pontos estratégicos de Cotia, além dos totens em frente às escolas municipais, estão passando por atualização no sistema e terão tecnologia para reconhecimento facial., explicou o prefeito Welington Formiga.De acordo com a prefeitura, as câmeras de monitoramento de condomínios, empresas e comércios poderão se conectar ao ‘Smart Cotia’ ampliando a possibilidade de monitoramento diretamente na central da Guarda Civil Municipal.O secretário de Segurança Pública, Fabrício Dourado, explicou que, em breve, Cotia abrirá um chamamento público para que condomínios, empresas e comércios possam conectar suas câmeras de videomonitoramento ao ‘Smart Cotia’., afirmou.O ‘Smart Cotia’ também viabilizará o projeto ‘Muralha Digital’, com isso, os radares fiscalizadores de velocidade, implantados em diversos pontos da cidade, vão fazer a leitura e identificar a placa de todos os veículos que passarem pelos equipamentos.disse Dourado.