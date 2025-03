Nova Raposo: contrato de concessão é assinado com vigência de 30 anos

Valor estimado de R$ 7,9 bilhões deverá ser investido na Castello Branco, Raposo Tavares e Coronel PM Nelson Tranchesi (Estrada da Roselândia)

Raposo Tavares. Foto: Vagner Santos

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), firmou o contrato de concessão com a Concessionária Ecovias Raposo Castello para a ampliação, operação, conservação e manutenção do sistema rodoviário Nova Raposo.

A assinatura do contrato ocorreu no dia 14 de março com publicação no Diário Oficial desta terça-feira (18).A concessão, realizada por meio de Concorrência Internacional, tem um prazo de vigência de 30 anos e um valor estimado de R$ 7,9 bilhões que deverão ser investidos ao longo de 92 quilômetros das rodovias Castello Branco (SP-280), Raposo Tavares (SP-270) e Coronel PM Nelson Tranchesi (SP-029).O contrato inclui a exploração de receitas acessórias, além dos serviços obrigatórios previstos.A concessão foi firmada pela concessionária vencedora, com interveniência da Artesp e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O objetivo é garantir investimentos essenciais para a modernização e melhoria da infraestrutura rodoviária, promovendo mais segurança e eficiência para os usuários.