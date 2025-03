As 5 cidades da região que têm 100% da população em áreas urbanas

Dados foram divulgados pela Fundação Seade com base em Censos do IBGE

A cidade de Osasco é uma delas. Foto: Reprodução

Levantamento da Fundação Seade com base nos dados dos últimos Censos do IBGE de 2010 e 2022 mostram que a população do estado de São Paulo ficou mais urbana.

Do total de 44.411.238 de habitantes em 2022, 42.997.899 viviam na região urbana (96,8%) e 1.413.339 (3,2%) no meio rural.Em comparação com 2010, houve crescimento de 3.187.555 habitantes no total, com aumento de 3.449.693 entre a população urbana e queda de 262.138 na rural.A proporção da população urbana era de 95,9% para 4,1% na rural em 2010. Assim, o grau de urbanização cresceu 0,9 ponto percentual em 12 anos.Ainda de acordo com o levantamento da Fundação Seade, na Região Metropolitana, o grau de urbanização em 2022 era de 99,2%.No entanto, 5 municípios da região tinham 100% dos habitantes em áreas urbanas: Carapicuíba, Jandira, Barueri, Osasco e Taboão da Serra.Os demais municípios da Região Metropolitana com 100% da população em áreas urbanas, são: Diadema, São Caetano do Sul, Itaquaquecetuba e Guarulhos.Entre todas as regiões do estado, a Grande São Paulo teve o menor crescimento no grau de urbanização (0,3 ponto percentual).