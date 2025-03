Cotia tem a maior população rural da região, aponta levantamento

Levantamento foi feito pela Fundação Seade; veja as cidades com maior e menor grau de urbanização em 12 anos

Foto: Vagner Santos

Cotia tem a maior população rural da região. É o que mostra um levantamento da Fundação Seade com base nos dados dos últimos Censos do IBGE de 2010 e 2022.



Região Total em 2010 Urbana em % Rural em % Total em 2022 Urbana em % Rural em % Metropolitana de São Paulo 19.667.558 98,9 1,1 20.731.920 99,2 0,8 Arujá 74.758 96 4 86.678 97 3 Barueri 240.459 100 0 316.473 100 0 Biritiba Mirim 28.540 85,8 14,2 29.683 81,5 18,5 Caieiras 86.389 97,5 2,5 95.032 99 1 Cajamar 63.989 98 2 92.689 99,1 0,9 Carapicuíba 369.368 100 0 386.984 100 0 Cotia 200.647 100 0 274.413 97,2 2,8 Diadema 385.838 100 0 393.237 100 0 Embu das Artes 239.939 100 0 250.691 99,4 0,6 Embu-Guaçu 62.718 97,3 2,7 66.970 89,6 10,4 Ferraz de Vasconcelos 168.072 95,5 4,5 179.198 99,2 0,8 Francisco Morato 154.287 99,8 0,2 165.139 99,5 0,5 Franco da Rocha 131.389 92,1 7,9 144.849 96 4 Guararema 25.808 86,1 13,9 31.236 82,4 17,6 Guarulhos 1.220.653 100 0 1.291.771 100 0 Itapecerica da Serra 152.407 99,2 0,8 158.522 94,5 5,5 Itapevi 200.415 100 0 232.297 98,4 1,6 Itaquaquecetuba 321.329 100 0 369.275 100 0 Jandira 108.195 100 0 118.045 100 0 Juquitiba 28.717 77,4 22,6 27.404 57,3 42,7 Mairiporã 80.755 87,4 12,6 93.853 90,2 9,8 Mauá 416.585 100 0 418.261 99,7 0,3 Mogi das Cruzes 387.260 92,1 7,9 451.505 93,9 6,1 Osasco 666.621 100 0 728.615 100 0 Pirapora do Bom Jesus 15.702 100 0 18.370 96,5 3,5 Poá 105.924 98,4 1,6 103.765 99,8 0,2 Ribeirão Pires 112.994 100 0 115.559 98,3 1,7 Rio Grande da Serra 43.912 100 0 44.170 93,7 6,3 Salesópolis 15.624 63,7 36,3 15.202 64,1 35,9 Santa Isabel 50.393 78,5 21,5 53.174 79,6 20,4 Santana de Parnaíba 108.474 100 0 154.105 99,1 0,9 Santo André 676.177 100 0 748.919 99,9 0,1 São Bernardo do Campo 764.922 98,3 1,7 810.729 99,5 0,5 São Caetano do Sul 149.185 100 0 165.655 100 0 São Lourenço da Serra 13.957 91 9 16.067 52 48 São Paulo 11.245.983 99,1 0,9 11.451.999 99,8 0,2 Suzano 262.179 96,5 3,5 307.429 98,7 1,3 Taboão da Serra 244.095 100 0 273.542 100 0 Vargem Grande Paulista 42.899 100 0 50.415 98,9 1,1

20 cidades do estado com maior grau de urbanização:

Águas de São Pedro: 100%



Carapicuíba: 100%



Diadema: 100%



Jandira: 100%



São Caetano do Sul: 100%



Taboão da Serra: 100%



Osasco: 100%



Itaquaquecetuba: 100%



Barueri: 100%



Guarulhos: 100%



Santos: 99,9%



São Vicente: 99,9%



Santo André: 99,9%



Cubatão: 99,9%



São Paulo: 99,8%



Americana: 99,8%



Poá: 99,8%



Guarujá: 99,7%



Várzea Paulista: 99,7%



Mauá: 99,7%



20 cidades do estado com menor grau de urbanização:

De acordo com o levantamento, do total de 274,4 mil habitantes em 2022, 7,7 mil (2,8%) viviam na região rural.Na região, há cidades 100% urbanas, como é o caso de: Barueri, Carapicuíba, Jandira e Osasco.Em Itapevi, no ano de 2022, 1,6% da população vivia na região rural; Vargem Grande Paulista tinha 1,1%; Santana de Parnaíba, 0,9%; Embu das Artes, 0,6%.Em relação aos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Cotia está em 12ª do ranking de população mais rural.Veja a tabela completa abaixo:Pedra Bela: 27,0%Barra do Chapéu: 36,8%Monteiro Lobato: 37,4%Marabá Paulista: 37,7%Iaras: 39,9%Ribeirão Grande: 40,3%Guapiara: 40,5%Natividade da Serra: 41,7%Caiuá: 42,7%Lavínia: 43,1%Quadra: 44,5%Barra do Turvo: 45,0%Itapirapuã Paulista: 45,2%Iporanga: 46,8%Itaoca: 46,9%Tuiuti: 47,3%Santo Antônio do Pinhal: 49,1%Nazaré Paulista: 50,1%Taquarivaí: 50,2%Pracinha: 50,9%