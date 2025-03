Vereadores de Cotia aprovam comissão que vai tratar sobre os direitos das mulheres

Proposta de autoria do vereador Alexandre Frota foi aprovada na sessão desta semana

Projeto foi aprovado durante a sessão da Câmara desta semana. Foto: Câmara de Cotia

Projeto de Resolução nº 1/2025 foi aprovado por 15 votos durante a sessão ordinária desta semana. A Câmara Municipal de Cotia aprovou a criação da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher. De autoria do vereador Alexandre Frota (PDT), ofoi aprovado por 15 votos durante a sessão ordinária desta semana.

, afirma o autor na justificativa da matéria.Para Frota, a medida proporciona um espaço institucionalizado para o debate e a discussão de políticas públicas, ocupando papel fundamental na prevenção e no combate à violência de gênero.Além de analisar os projetos relativos aos direitos da mulher que tramitarem no Poder Legislativo, o grupo poderá propor e acompanhar políticas públicas, atuar como canal de denúncia e acompanhamento de casos de violência, oferecendo apoio e orientação às vítimas.Com a aprovação do Projeto, a Câmara Municipal de Cotia passa a ter oito comissões permanentes, compostas por três vereadores cada.Os integrantes da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher devem ser indicados na 8ª Sessão Ordinária, na próxima terça-feira, dia 25.