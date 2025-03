Saiba quais foram as empresas que mais tiveram reclamações no Procon-SP em 2024

Enel está entre elas; confira

Foto: Agência SP

O Procon-SP divulgou a lista das empresas que mais tiveram reclamações registradas em sua plataforma ao longo de 2024.

Yeesco (loja online que comercializa roupas e acessórios), com 10.647 queixas;

Enel Eletropaulo (concessionária de distribuição de energia elétrica na Capital e região Metropolitana de São Paulo) com 8.508 reclamações;

Plataforma de turismo Hurb Technologies, com 7.554 registros.

De todas as reclamações, 255.536 não foram resolvidas em um primeiro contato e se transformaram em um processo administrativo (reclamações fundamentadas), que forma a base da lista divulgada anualmente, e que geram os índices de insatisfação.As três empresas que mais tiveram reclamações não resolvidas na primeira fase e se transformaram em um processo administrativo, requerendo o auxílio de um especialista do Procon-SP, em 2024, foram:Quanto ao índice de solução, de acordo com o Procon, a Yeesco resolveu apenas 29,6% das queixas; a Enel Eletropaulo apresentou resposta favorável para apenas 16,4%; e a Hurb Technologies resolveu apenas 0,3%., destaca o órgão., avalia Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.Segundo ele, parte destas reclamações têm origem na dificuldade de contato., diz.