Prefeito e secretário de Cultura anunciam possível nome do Teatro de Cotia

SOBRE O TEATRO



O Teatro Municipal está sendo construído ao lado do Terminal Metropolitano. A área tem aproximadamente 17 mil metros quadrados.



O projeto prevê uma fachada moderna, espelhos d’água e jardins, além de estacionamento, bilheteria, acessibilidade, camarins, sala de produção, sala de direção, 9,00 metros de pé direito no foyer e 22 metros na área do palco.



O local, segundo a prefeitura, será utilizado para eventos, apresentações culturais, além de formação cultural por meio da Prefeitura. A estrutura deve comportar até 490 pessoas.