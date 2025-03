Homem é preso em flagrante durante operação contra a pedofilia em Cotia

Operação cumpriu mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (17)

Foto: Divulgação / MPSP

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (17), em Cotia, durante uma operação da Promotoria de Justiça da cidade contra a pedofilia.

A operação, batizada de Innocentiae I, visa combater crimes de armazenamento e divulgação de conteúdo de pedofilia.A ação contou com o apoio Polícia Civil e do 4º e 5º Batalhões de Ações Especiais da Polícia Militar.De acordo com o Ministério Público, foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo Criminal de Cotia.Durante as diligências, um homem foi preso em flagrante por manter conteúdos de pornografia infantil. Mais detalhes da operação ainda não foram divulgados.