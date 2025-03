Vandalismo em departamento da prefeitura de Cotia pode impactar serviços do CIT; veja nota

Segundo a prefeitura, os danos causados poderão impactar os sistemas do Centro Integrado Tributário de Cotia, podendo resultar em lentidão no atendimento

Vamdalismo ocorreu na madrugada desse domingo (16). Foto: Reprodução

O departamento de tecnologia da prefeitura de Cotia foi alvo de vandalismo na madrugada de domingo (16). A informação foi divulgada pela administração municipal nesta segunda-feira (17) nas redes sociais.

Segundo a nota da prefeitura, os danos causados poderão impactar os sistemas do Centro Integrado Tributário de Cotia (CIT), podendo resultar em lentidão no atendimento., diz a nota.apurou que houve cortes de fios de energia elétrica e de fibra óptica do prédio. A prefeitura não informou se os materiais chegaram a ser furtados.finaliza a nota (veja abaixo):