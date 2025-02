Volta às aulas em Cotia é marcada por ‘caos’ em creche terceirizada por falta de pagamento

Mães e funcionárias da unidade relataram que muitos professores e auxiliares não compareceram hoje; é a 2ª vez consecutiva que o problema ocorre

CE Arakan, em Cotia. Foto: Google Street Views

om o retorno de mais de 30 mil alunos. O ano letivo na rede municipal de Cotia começou nesta segunda-feira (10), c





Quatro horas após a reportagem ter sido publicada, a prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou ao Cotia e Cia que o pagamento ao instituto responsável pelas creches foi realizado. "Dessa forma, os professores e auxiliares de classe devem receber seus salários nos próximos dias", garantiu.





Ainda em nota, a Prefeitura reafirmou "seu compromisso com a educação" e destacou que está "empenhada em garantir o pleno funcionamento das instituições de ensino".





"Além disso, informa que, em breve, anunciará novidades voltadas aos profissionais que atuam no regime de contrato de pessoa jurídica na área da educação", finaliza.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 15H02 DO DIA 10/02/2025 COM A NOTA DA PREFEITURA DE COTIA)

No entanto, o 1º dia foi marcado por confusão e desordem no Centro Educacional (CE) Arakan, localizado no Parque Turiguara, já que não houve o pagamento de funcionários da unidade., relatou uma professora da unidade, que é administrada pelo INSB (Instituto de Integração Social de Barueri).Por conta do atraso, segundo ela, cerca de 80% das auxiliares não foram hoje para a creche e muitos professores também não compareceram. A ausência dos funcionários fez com que o primeiro dia de aula se transformasse em um verdadeiro caos, conforme relata a mãe de uma aluna., disse., complementou a mãe.Segundo apurou o, o mesmo problema ocorre com o Instituto Anima, que administra o CE Antônio Mansur, que fica no Parque Miguel Mirizola, e o CE Maria Martinha dos Santos, localizado no Jardim São Vicente. A reportagem não conseguiu contato com funcionários destas unidades.Vale ressaltar que essa é a segunda vez no ano que o atraso do pagamento aos institutos ocorre