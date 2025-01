Terceirizadas de creche em Cotia estão sem salário; instituto alega falta de repasse

No entanto, prefeitura afirmou ao Cotia e Cia que realizou o repasse na última sexta-feira (10)

Problema ocorre com funcionárias do CE Antonio Mansur. Foto: Prefeitura de Cotia





Funcionárias terceirizadas de uma creche em Cotia estão com seus pagamentos atrasados. O salário, referente ao mês de dezembro, deveria ter caído na conta até o último dia 8, mas não ocorreu.





OUTRO LADO



Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação. afirmou que o repasse dos valores ao Instituto Anima foi realizado na última sexta-feira (10/01).



Cotia e Cia entrou em contato com o Instituto Anima nesta manhã, mas não houve retorno.

Cotia e Cia conversou com duas professoras do Centro Educacional Antônio Mansur, localizado no Parque Miguel Mirizola, na manhã desta terça-feira (14). A unidade é administrada pelo Instituto Anima. Elas e as demais funcionárias são contratadas como Pessoa Jurídica (PJ).relatou uma das professoras que pediu anonimato.Além do CE Mansur, o Instituto Anima administra também o CE Maria Martinha dos Santos, localizado no Jardim São Vicente.Ao ser questionado por elas sobre o atraso do pagamento, o setor de Recursos Humanos (RH) da empresa alegou “falta de repasse da prefeitura de Cotia”. A reportagem teve acesso a um dos e-mails enviados para as professoras. Veja abaixo: