Prefeitura anuncia início das aulas em Cotia e comenta sobre uniformes escolares

Em seu plano de governo, Welington Formiga afirma que uniformes serão entregues antes do início das aulas; veja o que disse a Secretaria de Educação

Foto: Prefeitura de Cotia

As aulas da rede municipal de Cotia começarão no dia 10 de fevereiro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (15) pela Prefeitura em texto divulgado para a imprensa.

A Secretaria de Educação informa que o ano letivo começa no dia 10 de fevereiro e termina no dia 19 de dezembro. O calendário completo está sendo preparado e será divulgado antes do início das aulas. Em relação à entrega dos uniformes escolares, a Secretaria informa que está trabalhando para que seja possível entregá-los no início das aulas

A prefeitura divulgou hoje que equipes das administrações regionais, ligadas à Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, iniciaram um cronograma de serviços de roçagem e capinação "para deixar tudo limpo e pronto para receber os mais de 32 mil estudantes matriculados na rede e que serão aguardados nas mais de cem unidades escolares."O material da roçagem, capinação e alguns inservíveis estão sendo retirados das unidades escolares em caminhões. A expectativa é a de que todas as escolas recebam os serviços.Entre as escolas que já foram contempladas estão: E.M Vitor Gonçalves de Souza, E.M Cândido Pinto, C.E Dorvalina Maria de Jesus, E.M José Manoel de Oliveira, E.M José Mendes da Silva, E.M do bairro da Campininha, CEUC, C.E Rosa Maciel de Camargo, E.M Prefeito Ivo Mário Isaac Pires, E.M. Cândido Pinto, E.M Crianças de Cotia I e II. As equipes estão trabalhando no C.E Antônio Mansur e na E.M Malvina de Castro.