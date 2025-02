Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado na represa de Cotia

André foi encontrado morto na manhã deste sábado por pessoas que faziam uma trilha pela região; ele estava desaparecido desde quarta-feira (5)

André tinha 38 anos. Foto: Arquivo pessoal

que estava desaparecido desde quarta-feira (5), foi encontrado morto, na manhã deste sábado (8), dentro da represa Pedro Beicht, em Cotia. Ele tinha 38 anos. André Antônio Martins,, foi encontrado morto, na manhã deste sábado (8), dentro da represa Pedro Beicht, em Cotia. Ele tinha 38 anos.



Segundo o BO, a ex de André verificou que no celular haviam mensagens de cunhos de despedida e que ele insinuava se suicidar.



Em publicação feita nas redes sociais, uma das irmãs de André disse que ele estava com depressão e “se despedia da família por mensagem”.





O corpo foi encontrado por volta das 9 horas por pessoas que realizavam uma trilha no local. A família foi comunicada logo em seguida. A polícia foi acionada e compareceu na região para a remoção do corpo, momentos depois.O caso será registrado na Delegacia de Cotia.Morador de Cotia, André tinha sido visto pela última vez na Estrada da Represinha. Nas imagens, que foram compartilhadas nas redes sociais, André aparece pegando carona em uma motocicleta; depois, não foi mais visto.Segundo o Boletim de Ocorrência registrado sobre o seu desaparecimento, André não tinha levado consigo nenhum pertence. Ele deixou o aparelho celular, juntamente com a senha de acesso, na portaria do condomínio onde reside sua ex-companheira.