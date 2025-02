Sob alerta para fortes chuvas, saiba quando o tempo deve melhorar em Cotia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia

Rio Cotia transbordou no sábado (1º) e alagou casas no Jd. Cláudio. Imagem: Reprodução

A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para a continuidade das chuvas intensas nos próximos dias, com acumulados expressivos previstos até quarta-feira (5) para região metropolitana de São Paulo, onde fica a cidade de Cotia. , com acumulados expressivos previstos até quarta-feira (5) para região metropolitana de São Paulo, onde fica a cidade de Cotia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.Na madrugada desse domingo (2),Não houve feridos. Além disso, na tarde de sábado (1º),De acordo com a Defesa Civil, o tempo deve permanecer chuvoso em Cotia até quarta. No entanto, segundo o Climatempo, na quinta (6) e na sexta-feira (7) ainda há previsão de pancadas de chuva durante à tarde e à noite na cidade.O tempo, de acordo com o portal, deve melhorar em Cotia somente no final de semana. Não há previsão de chuva para sábado (8) e, no domingo (9), deve chover rapidamente durante o dia.A partir de quinta-feira, a temperatura deve subir na casa dos 28ºC, permanecendo assim até o final de semana.