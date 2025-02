Templo Zu Lai celebra o Ano Novo Chinês neste fim de semana; veja como evitar o trânsito

Demutran disse que reforçará suas equipes no local e divulgou rotas alternativas; milhares de pessoas são aguardadas no evento

Templo Zu Lai em Cotia. Foto: Divulgação

Neste domingo, dia 9 de fevereiro, milhares de pessoas são aguardadas no Templo Zu Lai, localizado no bairro Parque Rincão, em Cotia, para a celebração do Ano Novo Chinês (Ano da Serpente), que começou no dia 29 de janeiro.





Diversas atrações culturais evidenciarão a tradição e o simbolismo da celebração.Os comerciantes que dividem o endereço com o Zu Lai festejam a vinda de turistas, que movimentam o comércio local. Por mais um ano, o evento se consagra como o maior encontro religioso do município.O Ano Novo Chinês será celebrado com apresentações especiais, oficinas criativas, além das grandes estrelas do encontro: a Cerimônia dos Mil Budas e as aguardadas danças do Leão e do Dragão.Quem passar por lá, ainda desfrutará da gastronomia marcante de um saudável almoço vegetariano ou, se preferir, das comidinhas típicas das barracas que estarão espalhadas pelo local.São esperados visitantes de toda parte do Brasil e do mundo. É que, assim como nos anos anteriores, autoridades e jornalistas chineses também marcam presença. Muitos praticantes budistas, de diferentes países, fazem questão de participar da comemoração.Devido ao evento, o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) reforçará suas equipes no local.Os motoristas devem ficar atentos e, se possível, evitarem a estrada Fernando Nobre no trecho do Templo Zu Lai, que fica no número 1.461. O uso de rotas alternativas ajudará a fugir do congestionamento que deve se formar ao longo da via. O Demutran manterá faixas avisando aos motoristas sobre o tráfego lento.Para garantir a organização do trânsito e a travessia segura de pedestres, os agentes de trânsito estarão no entorno do evento, ajudando na organização e escoamento viário. Não será permitido estacionar na estrada Fernando Nobre, quem desrespeitar, estará sujeito à fiscalização.Rota alternativa ao trecho do Templo Zu Lai na Estrada Fernando Nobre (para motoristas que seguem sentido à Raposo): entrar na Rua Carlos Antônio Pereira de Castro, Estrada do Caiapiá e Rua Martiniano Lemos Leite até a rodovia.Rota alternativa ao trecho do Templo Zu Laia na Estrada Fernando Nobre (para motoristas que vão para o trecho posterior ao Tempo): Rua Martiniano Lemos Leite, Estrada do Caiapiá, Rua Antônio Pereira de Castro até a Estrada Fernando Nobre).Celebração do Ano Novo ChinêsTemplo Zu LaiDia *9 de fevereiro de 2025* – a partir das 9h30Endereço: Estrada Fernando Nobre, 1,461 – Parque Rincão (acesso pelo km 28,5 da Rodovia Raposo Tavares)Entrada gratuita9h30 – Workshops: Recorte de papel, Origami, Caligrafia Chinesa, etc. | Barracas com comidas típicas (vegetariana)10h – Cerimônia dos Mil Budas13h30 – Dançado Dragão e Leão | Apresentações culturais