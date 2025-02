Após chuvas, rio transborda e alaga casas em bairro de Cotia; VÍDEO

Ocorrência foi registrada no final da tarde deste sábado (1º); prefeito Welington Formiga e o vereador Eduardo Nascimento estiveram no local

Imagens obtidas pelo Cotia e Cia

Devido às fortes chuvas das últimas horas, o Rio Cotia transbordou e alagou diversas casas no bairro Jardim Cláudio. Segundo informações obtidas pelo Cotia e Cia, ao menos 20 residências foram tomadas pela água. A ocorrência foi registrada no final da tarde deste sábado (1º).











Segundo o prefeito, a Defesa Civil permanece na região. Não há informações sobre feridos. Até a publicação desta reportagem, a prefeitura de Cotia não havia se pronunciado sobre o problema.



Nas residências mais afetadas, os móveis e pertences dos moradores foram retirados com a ajuda de uma Kombi.

O vereador Eduardo Nascimento (PSB), que esteve no local, disse que já havia solicitado, ao departamento de obras, a limpeza e o desassoreamento da calha do rio na região. Porém,Momentos depois do alagamento, o prefeito Welington Formiga (PDT) também compareceu na região juntamente com a equipe de Defesa Civil do município. Formiga disse que a, fez críticas à gestão passada e pediu para que a população colaborasse com a prevenção., disse (veja o vídeo abaixo):