Carreta tomba em Cotia e ruas são totalmente interditadas nesta segunda-feira (3)

Foto: Reprodução / Prefeitura de Cotia

Uma carreta tombou, na manhã desta segunda-feira (3), no cruzamento da Rua Xavantes com a Rua Rondônia, no Jardim Rosalina, em Cotia. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), as vias estão totalmente interditadas. Não há previsão de liberação.





“Há risco de a carga se desprender e ferir motoristas e pedestres, portanto, o Demutran pede a compreensão e apoio de todos em não se aproximar do local do acidente”, informou a pasta em nota.

Como se trata de uma carga segurada, a Setram disse que é preciso aguardar o trabalho de perícia para liberação da via., informou a pasta em nota.



Segundo a Setram, o motorista foi levado para atendimento médico porque se queixou de dores no corpo. Não há atualização sobre o estado de saúde dele.

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (Setram) informou que o motorista vinha pela Rua Rondônia e ia cruzar a Xavantes quando tombou por conta do peso da carga. No local, segundo a Setram, existe sinalização R-3, que proíbe o tráfego de caminhão com mais de 10 toneladas na Rua Xavantes.Ao, a Setram informou que a carreta estava carregada com placas MDF. As placas estão amarradas em um conjunto com mais de uma tonelada.